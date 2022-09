Genova – E’ riuscito il delicatissimo intervento di micro-chirurgia per riattaccare il dito che un bambino di 11 anni si era amputato pulendo dei funghi nella zona del Lago delle Lame, dopo una battuta di raccolta con il padre.

L’equipe di medici specialisti del Gaslini ha ricucito il dito che era stato raccolto dal padre e conservato nel ghiaccio durante le concitate operazioni di soccorso.

I vasi sanguigni sono stati ricostruiti come la muscolatura e i tendini che ne consentono il movimento, ora il paziente è sotto osservazione e cura per quanto riguarda la sensibilità poiché non è sempre possibile ricollegare le terminazioni nervose interrotte.

Il bambino resta ricoverato e nei prossimi giorni inizierà una particolare fisioterapia per riprendere la mobilità dell’arto amputato, con la speranza che riprenda anche la sensibilità.