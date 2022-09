Genova – Una volpe malata di rogna, che ha perso il pelo e non riesce nemmeno più a mangiare. La segnalazione arriva dai social ma ora l’Enpa, l’ente nazionale protezione animali, ha lanciato un appello per chiedere l’aiuto dei cittadini per segnalare l’animale che deve essere curato.

“Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per riuscire a rintracciare una volpe gravemente malata che ci è stata segnalata nei giorni scorsi – scrive Enpa sulla sua pagina Facebook – La zona d’interesse è quella del Lagaccio e fra gli ultimi avvistamenti figurano il cantiere di Via Napoli e sito AMIU.

Nel caso in cui doveste avvisarla, chiamate IMMEDIATAMENTE il nostro Centro al numero 010/7212178 a qualsiasi ora, anche in notturna.

Ove e quando possibile, i segnalanti sono pregati di sostare in zona per tenere d’occhio gli eventuali spostamenti dell’animale e comunicarceli”.