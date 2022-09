“Tanto rumore per nulla”. E’ il giudizio che gli esperti del centro meteo di Limet Liguria danno sull’attuale situazione meteorologica in Liguria.

Così, secondo Limet, che pubblica l’analisi sulla sua pagina Facebook “si potrebbe intitolare il periodo che andrà da domani (giovedi 15 settembre) fino a sabato 17 settembre”.

“Si fa un gran parlare a destra e a manca – spiega Limet sulla sua pagina social – dell’arrivo dei temporali e del fresco, ma per la Liguria sotto il profilo delle precipitazioni sarà l’ennesima occasione persa”.

Secondo le previsioni del centro meteo, infatti “qualche temporale o rovescio sarà comunque possibile anche sulla nostra regione, ma nulla che possa risollevare anche solo parzialmente le sorti di un deficit idrico che su molti settori presenta connotati allarmanti”.

Sempre sulla pagina Facebook, gli esperti di Limet analizzano la situazione:

“dal satellite notiamo due perturbazioni. La prima, che arriva da ovest, avrebbe le carte in regola per portare le piogge anche da noi, ma la sua parte consistente passerà bassa interessando con forti temporali il centro Italia. La nostra regione prenderà (anzi, sta già prendendo) le briciole.

In alto a sinistra notiamo una seconda perturbazione, seguita da aria fredda. Questa avrà un’azione di maglio scendendo verso sud. Sabato mattina la ritroveremo addossata alle Alpi, ma il suo moto sarà troppo orientale per interessare la Liguria. Il nord-est e il centro Italia saranno nel mirino di questo passaggio, con la Liguria che per l’ennesima volta dovrà raccattare le briciole.

A seguire, indicativamente da domenica 18 settembre, si aprirà un lungo periodo più fresco, ma secco, con frequente presenza della Tramontana che asciugherà quella poca pioggia caduta.

Insomma…andremo molto male sul fronte idrico, dato che seguiterà a non piovere o piovere male! Termicamente, da domenica il caldo e l’umidità dovrebbero andarsene…ma la Liguria sta aspettando la pioggia, non il freddo o il fresco sterile”.