La Spezia – Patente ritirata e macchina sotto sequestro per l’automobilista che ieri ha imboccato contromano l’autostrada A12 Genova – Livorno, in direzione del capoluogo ligure.

La polizia stradale lo ha bloccato mentre percorreva gli svincoli che dal casello di La Spezia portano in direzione Genova.

L’uomo, residente a Carrara, si è difeso parlando di un “errore del navigatore” ma gli agenti lo hanno comunque multato e sanzionato.

Secondo le prime ricostruzioni l’automobilista aveva percorso l’autostrada A15 arrivando dalla Lombardia ed in direzione di casa, a Carrara e quando si è immesso nell’autostrada A12 si è reso conto di averla imboccata in direzione Genova e ha fatto inversione finendo contromano.