Laigueglia (Savona) – Un incendio boschivo di grandi dimensione brucia sulle alture di Laigueglia e di Alassio, nel savonese. Sul posto sono al lavoro i mezzi aerei anti incendio anche in condizioni proibitive per via del forte vento che soffia sulla Liguria.

Al lavoro, per spegnere le fiamme ma anche per aiutare la popolazione, anche la Protezione Civile, i vigili del fuoco con numerose squadre e i volontari anti incendio della zona.

E proprio il forte vento preoccupa i soccorritori visto che le fiamme sono sospinte ed alimentate proprio dalle correnti d’aria che interessano la zona. Condizioni che potrebbero suggerire la natura dolosa dei roghi visto che la maggior parte dei “blitz” dei piromani avviene nei giorni ventosi.

Evacuata la Colonia Alpina e Marina di Bra, la struttura con una cinquantina di posti letto occupati per la gran parte da disabili. Per l’operazione sono state mobilitate molte ambulanze e i volontari di alcune pubbliche assistenze della zona.

I carabinieri forestali, intanto, stanno già indagando sull’ipotesi di un gesto doloso e verranno esaminate le riprese video delle telecamere della zona, alla ricerca di targhe e persone.