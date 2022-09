Genova – Una violenta rissa è scoppiata nella notte nel centro storico ed ha visto coinvolte diverse persone. L’aggressione è avvenuta tra Caricamento e vico del Serriglio dove la polizia locale ha trovato un uomo riverso a terra, in un lago di sangue, con una profonda ferita al collo.

Sul posto è corsa l’ambulanza del 118 che ha stabilizzato il ferito e lo ha trasferito in urgenza in ospedale dove gli è stato attribuito il codice rosso, il più grave.

Poco più tardi un’altra persona è stata trovata con diverse ferite da taglio, sempre nella zona e si sospetta possa essere il feritore.

Nella zona sono intervenute le forze dell’ordine e diverse persone sono state fermate ed altre soccorse.

Le prime schermaglie intorno alle 3 di notte e le aggressioni sarebbero avvenute sotto a telecamere che certamente potranno chiarire la dinamica della rissa.

Residenti e comitati del centro storico sono sul sentiero di guerra e chiedono a gran voce che venga aumentato il numero di controlli e di agenti sul territorio, specie nelle ore notturne e nei fine settimana quando, alla solita micro-delinquenza, si aggiunge la mala Movida con episodi di violenza causati dalle abbondanti bevute e al consumo di stupefacenti.