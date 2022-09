Genova – Grave incidente stradale, poco dopo mezzogiorno, nel quartiere di Quezzi. Una donna è stata travolta da uno scooter mentre attraversava la strada in via Pinetti, sulle alture della delegazione.

Nell’impatto la donna è stata sbalzata in aria ricadendo pesantemente a terra.

Soccorsa dai passanti, la pensionata è stata stabilizzata dal personale dell’ambulanza giunta sul posto e poi trasferita d’urgenza in ospedale dove i medici hanno attribuito il codice rosso, il più grave, effettuando esami approfonditi.

Si tratta dell’ennesimo incidente che vede coinvolto un pedone che attraversa la strada.

I residenti della zona, anche alla luce dei recenti incidenti con vittime, chiedono da tempo che vengano rafforzati i servizi di pattugliamento delle strade che si trasformano in “piste” per veicoli che procedono a velocità elevate e comunque che emettono fortissimi rumori.

Moto e veicoli “elaborati”, con livree ben conosciute e riconoscibili che spesso sono impegnati in vere e proprie gare nelle vie della zona.

La polizia locale è intervenuta anche per il rilievi dell’incidente.