Albenga (Savona) – Chiusura forzata per 15 giorni per una sala VideoLottery nella quale sono state rilevate irregolarità durante un controllo della polizia amministrativa. Il locale, adiacente ad un Bar, presentava una porta di collegamento tra i due immobili anche se le licenze appartengono a due società diverse e nella sala erano presenti 4 persone che giocavano in orario non consentito dalle normative (dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 22).

A sorvegliare le videolottery, poi, non era il titolare della licenza ma, piuttosto, la barista.

All’arrivo degli agenti della polizia amministrativa sono state riscontrate le irregolarità e la proprietà è stata sanzionata per gli illeciti.

Per la gravità degli illeciti è stata disposta anche la chiusura del locale per 15 giorni.