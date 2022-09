Genova – Nell’ultima giornata del Salone a bordo di Sailing Poland, barca protagonista della ultima The Ocean Race, sono saliti a bordo il portiere sampdoriano Emil Audero e il campione di motociclismo Niccolò Canepa. Entrambi “testimonial” del messaggio di sostenibilità lanciato con il Genova Process.

“E’ davvero una emozione salire a bordo di barche così – racconta Audero – ed è bello che un evento così straordinario arrivi a Genova e sia un veicolo di promozione per tutta l’Italia. Tanta stima per chi affronta questa sfida. E’ davvero ai limiti. Affascinante e allo stesso tempo molto impegnativa”.

Carica di adrenalina anche per Niccolò Canepa, abituato alla velocità e alla resistenza nel Campionato del Mondo di motociclismo Endurance:”E’ stata una esperienza pazzesca. The Ocean Race è una avventura fantastica, con grandi valori e impegno anche sul fronte della sostenibilità. Ci sarò l’anno prossimo per festeggiare l’arrivo di questa regata, la più dura e affascinante al mondo. Sono orgoglioso che arrivi proprio a Genova”.

The Ocean Race festeggerà 50 anni di gloria proprio nel capoluogo ligure. L’Ocean Live Park sarà il cuore pulsante di eventi e intrattenimento con numerose attività a disposizione dei visitatori di tutte le età. Sarà possibile visitare le barche protagoniste della regata e incontrare i velisti. Ammirare i trofei delle due classi e avere informazioni sui diversi team. Non mancheranno momenti di pura festa e celebrazione come la “Parata degli Atleti” e la cerimonia di premiazione finale. Ci sarà un padiglione legato alla sostenibilità in cui toccare con mano lo stato di salute degli Oceani e capire quali azioni sono state intraprese per la loro salvaguardia e un padiglione sull’innovazione curato dal Blue District.

La Federazione Italiana Vela, che si occuperà di gestire l’organizzazione in acqua delle regate con il supporto della Primazona Fiv, sarà presente nel villaggio con due aree allestite: la Next Generation Foil Academy powered by Luna Rossa e la Para Sailing Academy. Per la prima volta saranno insieme.

Al via da Alicante, il 15 gennaio prossimo, ci saranno anche due velisti italiani, Francesca Clapcich e Giulio Bertelli. E prima che il mondo “arrivi” a Genova sarà il capoluogo ligure a fare il giro del mondo grazie a una “Business Lounge” in cui verranno promosse le eccellenze del territorio e in generale il “made in Italy”. Genova sarà protagonista nelle tappe di Alicante, Cape Town, Itajaí, Newport, Aarhus, The Hague con una platea di visitatori che, nell’ultima edizione, ha superato i 2,5 milioni. Nel “percorso” i visitatori troveranno anche la camera immersiva, sviluppata da ETT, e potranno così “immergersi” nelle aree iconiche di Genova e Liguria.

The Ocean Race “Genova The Grand Finale”, patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà una straordinaria sfida sportiva, una grande occasione di promozione per Genova, la Liguria e l’Italia nel mondo e, non ultimo, un forte progetto di sostenibilità. Dal capoluogo ligure è partito il Genova Process, un percorso che un team intercontinentale di massimi esperti e stakeholder del settore ha avviato e che attraverso una serie di incontri (Innovation workshop) porterà a redigere la bozza di Carta dei Diritti degli Oceani. I principi saranno presentati a Genova durante il “Grand Finale” e consegnati poi all’Assemblea delle Nazioni Unite a New York nel novembre del 2023.

Nell’ultima edizione, The Ocean Race ha attirato 2,5 milioni di visitatori nei villaggi. Sono stati 4.356 i media accreditati per 2,19 miliardi di audience tv news, 2,62 miliardi di lettori sulla carta stampata, 117.129 articoli online, 1,889 miliardi di social media post impressions, 200,7 milioni di social media video views.