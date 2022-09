Genova – Ancora un pedone travolto mentre attraversa la strada ed ancora un incidente a Marassi.

Questa volta è successo in viale Centurione Bracelli, nei pressi dei giardini pubblici e a farne le spese è stata una donna che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Uno scoter l’ha centrata scagliandola a terra e provocandole diverse ferite.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha stabilizzato la paziente e l’ha trasferita velocemente in ospedale.

Intervenuta anche la polizia stradale che ha effettuato rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Da tempo i residenti delle vie della zona lamentano la presenza di moto e auto che sfrecciano a grande velocità e con forti emissioni rumorose e denunciano vere e proprie gare notturne con “boati” al passaggio di veicoli “truccati” facilmente individuabili e ben noti nella zona.

Vetture e moto che emettono rumori di forte intensità che disturbano il sonno e che procedono a velocità folli, specie nelle ore notturne e nel fine settimana.

I pochi controlli vengono effettuati nelle ore diurne quando il fenomeno è ovviamente più raro.

I residenti chiedono anche che venga intensificata l’illuminazione in corrispondenza degli attraversamenti stradali come già avviene in altre vie.