Genova – Al termine del Congresso regionale dell’Adoc Liguria (Associazione Difesa Orientamento Consumatori), è stato confermato presidente dall’Assemblea, mentre Enzo Zangari è stato eletto vicepresidente. Si aggiungono alla presidenza Elisabetta Sommovigo, Piero Billò e Ferruccio Secchi, rispettivamente responsabili delle aree di La Spezia, Savona e Imperia.

“La guerra, l’inflazione e la pandemia pongono di fronte alla cittadinanza un futuro incerto. L’Adoc, come abbiamo sottolineato nel titolo del Congresso, vuole essere un porto sicuro per chi vorrà avvalersi del nostro aiuto – commenta Guastavino – Fin da oggi ci mettiamo al lavoro per difendere i cittadini liguri dalle aggressioni del mercato libero” conclude.

L’ADOC dedica particolare attenzione alla sicurezza alimentare e alla lotta agli sprechi, si impegna quotidianamente nel miglioramento dei servizi bancari, assicurativi, telefonici, dei trasporti e dei gestori di energia, gas e acqua; assiste gli iscritti con operatori volontari esperti sui diritti del consumatore, in grado di dare informazioni ai cittadini e abilitati alle procedure di conciliazione e arbitrato. Rilascia da tempo la SPID, aiutando specialmente anziani e stranieri ad accedervi facilmente. Può contare su una rete di consulenti, avvocati convenzionati e volontari del servizio civile, che consente di fornire una consulenza legale specialistica.