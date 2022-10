Genova – Hanno raccolto in poche ore oltre 800 chilogrammi di spazzatura dalla spiaggia di Pegli e ripulito villa Doria. Nuovo traguardo raggiunto dai volontari dell’associazione Plastic Free Liguria a Pegli.

Solo in spiaggia sono stati raccolti ben 1,7 kg di mozziconi di sigaretta dimostrando, se ce ne fosse bisogno, il livello di inciviltà di chi, fumando, non ha nemmeno cura di conservare i mozziconi per buttarli nella spazzatura.

Oltre ai Volontari di Plastic Free Liguria hanno lavorato in spiaggia e nella villa i ragazzi e le ragazze del Centro Socio-riabilitativo Il Bruco , del Centro Socio Assistenziale Sanitario Pegliese , mondo solidario, ANLA Liguria , Comitato Pegli Bene Comune .

Ringraziamenti dei partecipanti per il Forno Di Cara che ha donato la focaccia per tutti e per l’Associazione Pro Loco Pegli che ha offerto la farinata.

Il prossimo appuntamento con le pulizie dei Volontari è fissato per domenica 16 Ottobre, a Marassi Alta, in via Fea.