La Spezia – E’ ricoverato in ospedale il lavoratore portuale ferito, questa mattina, nel porto, mentre lavorava su una ralla presso il terminal LSCT, La Spezia Container Terminal.

Per cause ancora da accertare, infatti, il mezzo che guidava l’uomo è stato urtato da un container appena scaricato e che sarebbe caduto per cause ancora da accertare da un’altezza di una decina di metri.

Fortunatamente il container non ha colpito direttamente l’uomo ma ha provocato un sobbalzo del mezzo che ha provocato le ferite al conducente.

Il portuale è stato soccorso dai compagni prima e dal 118 poi ed è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea in codice rosso, il più grave.

Subito è scattata la protesta dei lavoratori e in una nota la Uil chiede un incontro urgente con i vertici del Porto di La Spezia per richiamare al rispetto di tutte le misure di sicurezza.

Proprio oggi ricorre la la 72° Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro.

Il sindacato ricorda che in questi primi nove mesi del 2022 in Liguria si sono registrate ben otto vittime di incidenti sul lavoro.