Genova – Nella giornata di domani si terrà un altro sciopero con annessa manifestazione per i dipendenti dell’Ansaldo Energia, i quali lamentano di non aver ricevuto alcuna risposta da parte della Cassa Depositi e Prestiti, ossia l’azionista di maggioranza. L’appuntamento sarà alle ore 8:15 nei pressi della portineria centrale di Via Lorenzi.

“Dopo 70 giorni e un incontro ufficiale con il Prefetto di Genova nessuna risposta e nessun segnale concreto è arrivato da parte della Cassa Depositi e Prestiti, il nostro azionista di maggioranza. Il nulla. La stessa Cdp, il cui patrimonio netto pubblicato ufficialmente ammonta a 38 miliardi di euro. La stessa Cdp che sta preparando un’offerta miliardaria per Tim. La stessa Cdp che qui, a Genova, sta lasciando morire lentamente Ansaldo Energia. Non possiamo permetterlo. Difendiamo i nostri posti di lavoro. Difendiamo il nostro futuro. Difendiamo la fabbrica simbolo della nostra città”, viene scritto in una nota.