Genova – Un uomo in evidenti condizioni psicofisiche instabili, la cui identità è ancora da chiarire, ha danneggiato il portone della Cgil in piazzetta Jacopo da Voragine e alcune auto e moto parcheggiate lì davanti.

Inizialmente le forze dell’ordine hanno pensato ad un attacco diretto al sindacato, ma dopo aver visionato le telecamere di sicurezza presenti nella zona, hanno escluso motivazioni politiche. La polizia ha avviato le indagini per scoprire il responsabile dell’atto vandalico che, come dimostrato dal sangue lasciato per terra e anche dai filmati delle videocamere, sarebbe anche rimasto ferito.