Lavagna (Genova) – Fiamme su un pullman che percorreva l’autostrada A12 Genova Livorno e autostrada chiusa per circa mezz’ora per consentire le operazioni di soccorso. Molta paura e una persona ricoverata in ospedale per un principio di intossicazione da fumo, ieri sera, sull’autostrada A12 Genova – Livorno nel tratto tra Lavagna e Sestri Levante in direzione La Spezia.

Il mezzo ha iniziato a perdere fumo e l’autista ha subito deciso di accostare in condizioni di emergenza.

Sul pullman si è originato un incendio e i veicoli che seguivano il mezzo si sono fermati per precauzione.

Sul posto sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 insieme alla polizia stradale e l’incendio è stato domato velocemente e una persona è stata soccorsa e trasferita in ospedale in codice giallo.

L’autostrada è rimasta chiusa per mezz’ora per consentire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’automezzo.