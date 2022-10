La Spezia – Lutto nel mondo della nautica per la morte di Francesco Faggioni, storico maestro d’ascia di Cadimare.

Faggioni aveva 82 anni ed ha dedicato la vita alla progettazione nautica e alle costruzioni navali.

Nella sua “baracca” sono nate alcune delle imbarcazioni più celebrate come il Gatto Nero plurivincitrice del Palio del Golfo o il “Quinto Remo”.

Custode di un sapere antico che va via via scomparendo, Francesco Faggioni lascia un ricordo indelebile in tante generazioni di appassionati di mare.

L’Amministrazione comunale esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa del concittadino.

Faggioni, maestro d’ascia e progettista navale, è stato un maestro nell’arte delle costruzioni delle barche in legno e grazie alla sua opera ha saputo tramandare questa cultura alle future generazione.

Il suo regno era la “Baracca Faggioni” dove ha incontrato soprattutto numerosi studenti ai quali ha spiegato e fatto conoscere molti dei segreti della sua arte.

La “Baracca Faggioni” grazie all’opera di Francesco Faggioni nel corso degli anni è diventata un vero e proprio museo nel cuore di Cadimare e ha saputo richiamare molti giornalisti e troupe televisive contribuendo a far conoscere Cadimare e La Spezia nel panorama nazionale.

(Foto da Facebook)