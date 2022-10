Ancora due decessi e 936 casi di contagio da coronavirus in Liguria. A registrarli l’ultima edizione del bollettino sanitario diffuso giornalmente da Regione Liguria con i dati di Alisa.

Un uomo di 77 anni ed una donna di 78 sono deceduti rispettivamente ad Albenga e a Savona portando a 5.618 le vittime del covid in Liguria da inizio della pandemia.

Con 936 test molecolari e 4.813 test rapidi effettuati su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone sono stati scoperti ben 936 nuovi casi di infezione.

In leggero calo il numero delle persone ricoverate in ospedale. Sono 248, sette in meno rispetto al giorno precedente.

Stabile il numero delle persone ricoverate nei reparti di Terapia intensiva dove vengono seguiti i casi gravi e gravissimi (10).

Questo il dettaglio dei nuovi casi di contagio suddivisi per provincia:

Genova 433

La Spezia 164

Savona 142

Imperia 111

Chiavari e Tigullio 86