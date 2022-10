Vignole Borbera – E’ stato riaperto intorno alle 5 di questa mattina il tratto dell’autostrada A7 Genova – Milano chiuso a causa di un in incidente stradale avvenuto ieri sera tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Serravalle Scrivia.

Il ribaltamento di una cisterna carica di vernice ha provocato il blocco totale del tratto autostradale in direzione nord.

Sono attualmente in corso le necessarie lavorazioni di ripristino della carreggiata.

Al momento nel tratto interessato il traffico transita su una corsia e non si registrano turbative.