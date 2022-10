Genova – Vagava per strada con l’aria di essere confuso e non in buona salute e i carabinieri lo hanno fermato per chiedergli se stesse bene ed hanno capito che si trattava del giovane che si era allontanato da casa a Ischia, lo scorso 25 ottobre.

E’ stato ritrovato sano e salvo e potrà tornare in famiglia Andrea De Luciano, il 23enne scomparso a Ischia e avvistato in diverse città del nord Italia in condizioni di salute via via più precarie.

Questa volta i carabinieri hanno deciso di “trattenerlo” con un escamotage sapendo che non era in possesso di documenti. I militari lo hanno fermato per chiedergli del suo stato di salute e poi, quando il giovane ha riferito di essere senza documenti, lo hanno invitato a seguirlo per presentare denuncia di smarrimento per poter avere un documento sostitutivo. Un modo garbato per evitare che potesse decidere di fuggire ancora come avvenuto a Bologna e Milano.

Il giovane è stato così trattenuto nel tempo necessario di avvisare la famiglia che ha chiesto di poterlo incontrare per accertare le sue condizioni di salute ma, soprattutto per assicurarsi che prenda i farmaci di cui ha assoluta necessità.

Nel frattempo il padre del ragazzo è partito verso Genova per poterlo incontrare e per convincerlo a tornare a casa.

Il ragazzo aveva fatto perdere le proprie tracce lo scorso 25 ottobre e la famiglia, disperata, si era rivolta anche alla trasmissione Rai Chi l’ha Visto.

La presenza del ragazzo era stata segnalata a Bologna e il giovane era stato accompagnato in stato confusionale in ospedale ma era poi fuggito essendo maggiorenne.

Un altro avvistamento a Milano aveva lasciato supporre che si trovasse nella città lombarda ma poi è stato individuato e soccorso a Genova.