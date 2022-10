Genova – Chiederanno di essere ricevuti dal sindaco Marco Bucci e dall’assessore Matteo Campora gli organizzatori della protesta di questo pomeriggio, sotto palazzo Tursi per chiedere il ripristino delle barriere anti rumore sul tracciato cittadino.

La protesta inizierà alle 14,30 quando era prevista la riunione della commissione sulle barriere fonoassorbenti richiesta lo scorso mese di luglio.

La commissione non si riunirà ed è stata riconvocata per il 14 novembre ma i manifestanti dei vari comitati che chiedono il rispetto degli accordi e il ripristino della vivibilità, hanno deciso di effettuare comunque la protesta nella speranza di poter essere ricevuti dal sindaco e dall’assessore competente.

I comitati esprimono disappunto per la cancellazione della commissione poiché da mesi chiedono di poter essere ascoltati nelle sedi previste e di poter portare all’attenzione di chi può decidere le istanze dei cittadini che ormai da tempo convivono con gravi disagi.

Le barriere anti rumore sono state smantellate a seguito delle indagini su presunta inadeguatezza dei materiali e mai ripristinate.

I residenti delle zone interessate evidenziano come la presenza delle barriere sia stata riconosciuta più volte fondamentale per evitare disagi e danni biologici alla popolazione.

La consigliera comunale Cristina Lodi (PD) aveva chiesto e ottenuto la riunione della commissione che poi è stata riconvocata.

L’assessore Campora ha dato la sua disponibilità ad incontrare i rappresentanti dei Comitati e probabilmente quella di oggi sarà l’occasione buona per farlo.