Molini di Triora (Imperia) – Restano gravi le condizioni dei cinque ragazzi coinvolti nell’esplosione in un appartamento di Molini di Triora, nell’imperiese. Due di loro sono stati operati per le brutte ustioni riportate ma i medici, pur mantenendo riservata la prognosi, si dicono ottimisti sulla possibilità che possano riprendersi.

Intanto la Procura della Repubblica di Imperia ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per accertare cosa sia realmente avvenuto nell’abitazione di Molini di Triora dove i ragazzi, tra i 18 e i 20 anni, stavano trascorrendo qualche giorno insieme per festeggiare Halloween e il ponte di Ognissanti.

L’abitazione sarebbe dei genitori di uno dei ragazzi feriti nell’esplosione e le indagi appureranno se l’esplosione sia avvenuta per un un guasto o per una cattiva manutenzione dell’impianto che aprirebbe ben altri scenari.

Il magistrato che segue il caso ha incaricato alcuni tecnici dei rilievi del caso e di esaminare l’impianto di distribuzione del gas presente nell’abitazione per accertare se fosse a norma o meno.

La violenza dell’esplosione, infatti, sembrerebbe indicare una copiosa perdita di gas gpl che non è ancora chiaro se provenisse dalla rete di distribuzione del paese o se, invece, fosse presente una bombola di gas.