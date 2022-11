Genova ricorda le vittime delle alluvioni del 2011 e del 2014 con la prima cerimonia, alle 10.30, con la deposizione delle corone del Comune di Genova, dei parenti delle sei vittime dell’alluvione del 4 novembre 2011 e il mazzo di fiori del Municipio 3 Bassa Valbisagno presso la lapide all’incrocio tra corso Sardegna e corso De Stefanis, dove verrà osservato un momento di raccoglimento.

In quel tragico giorno morirono Janissa di 1 anno, Gioia di 8 anni e la mamma Shpresa Djala di 28 anni, Serena Costa 19 anni, Angela Chiaramonte 40 anni e Evelina Marina Pietranera 50 anni, travolti dall’ondata di piena del torrente Fereggiano.

Saranno presenti i parenti delle vittime, il console onorario dell’Albania Giuseppe Durazzo e i rappresentanti delle istituzioni: per il Comune di Genova il vicesindaco Pietro Piciocchi, per la Regione Liguria la consigliera Lilli Lauro e il presidente del Municipio Angelo Guidi.

Una seconda cerimonia è prevista alle 10.45 a Borgo Incrociati, all’incrocio con piazza Giambattista Raggi (prima delle gallerie), con la deposizione di una corona, seguita da un minuto di silenzio, in memoria di Antonio Campanella, vittima dell’alluvione del 9 ottobre 2014.