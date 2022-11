Rapallo (Genova) – Restano gravi, all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni dei due motociclisti coinvolti ieri sera in un grave incidente avvenuto sulla statale Aurelia, nella zona di San Michele di Pagana.

Per cause ancora da accertare il mezzo a due ruote si è scontrato con una vettura e ad avere la peggio sono stati i due centauri.

Una donna ha riportato gravi ferite alle gambe ed un trauma cranico mentre un uomo ha riportato lesioni al torace e contusioni.

I due sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e trasferiti d’urgenza in ospedale.