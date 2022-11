Genova – E’ entrato in un locale per chiedere insistentemente una sigaretta e dopo essere stato allontanato per la sua insistenza è tornato ed ha colpito con un pugno al viso un agente di polizia che si trovava nel locale libero dal servizio insieme ad alcuni colleghi.

E’ successo ieri notte in un locale di corso Sardegna, nel quartiere di San Fruttuoso. L’uomo ha iniziato a chiedere in modo molesto una sigaretta e ad infastidire i clienti e quando è stato allontanato ha vagato nei pressi per poi rientrare con fare aggressivo.

Un agente libero dal servizio ha provato a calmarlo ma il giovane lo ha colpito al viso con un pugno.

A quel punto gli altri colleghi si sono “qualificati” e hanno fermato il giovane in attesa di una volante che lo ha portato in Questura.

L’uomo, un 40enne, è stato denunciato e verrà processato.