Genova – Tenevano cinque cani nel terrore, segregati in casa e in condizioni di vita al limite, tra sporcizia e rifiuti. Per questo motivo cinque persone che vivevano con loro nell’appartamento sono stati denunciati per maltrattamento di animali mentre i cani, di razza rottweiler, amstaff, cani corsi e pastore belga Malinois sono stati sequestrati ed affidati al canile del monte Contessa in attesa che un giudice decida sulle loro sorti.

Il “blitz” per liberare i cani è stato effettuato dalle guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali (OIPA) di Genova, in collaborazione con l’associazione Amici Animali accompagnati da agenti di polizia e da carabinieri.

A segnalare che qualcosa non andava nell’appartamento sono stati i vicini di casa che sentivano guaire i cani mentre i proprietari entravano e uscivano lasciandoli soli per ore.

Nel corso del controllo la situazione emersa è stata di tale gravità che le guardie zoofile hanno disposto l’immediato sequestro degli animali.

Accertate le condizioni nelle quali vivevano gli animali, poi, per i proprietari è scattata l’accusa di detenzione di animali incompatibile ai sensi dell’articolo 727 comma 2 del Codice penale.

