Roma – Ha indignato anche il pubblico ligure la decisione di Enrico Montesano di presentarsi nella sala prove della trasmissione Ballando con le Stelle indossando una maglietta inneggiante alla X Mas, e alle “squadracce” fasciste che anche durante la Resistenza combattevano al fianco dei nazisti e contro i partigiani.

La denuncia di Selvaggia Lucarelli, che per prima ha segnalato la scelta di Montesano, ha fatto scattare la sospensione dell’attore comico dalla trasmissione Rai ma quando ormai la maglia era stata vista.

Montesano non farà più parte dello spettacolo ma ci si domanda come sia possibile che tutto lo staff della trasmissione non si sia accorto che la maglia di Montesano non era certo da indossare durante una trasmissione in prime time su una rete nazionale Rai.