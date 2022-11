Ronco Scrivia (Genova) – Partiranno come da tradizione il 4 dicembre i Mercatini di Natale di Ronco Scrivia, ormai giunti alla dodicesima edizione e che si svolgeranno lungo la via Postumia, la più antica del Rione Villavecchia con 60 stand con esposto artigianato, regali e prodotti eno-gastronomici.

Nel 2016 i Mercatini di Natale di Ronco Scrivia sono stati premiati come miglior Mercatino di Natale, dalla giuria di Italive – Territorio dal Vivo in collaborazione con Società Autostrade per l’Italia

Anche l’edizione di quest’anno partecipa al Premio Italive 2022.

Potete votare al link https://italive.it/mercatini-di-natale-in-villavecchia-xii-edizione/

In questa edizione dei Mercatini di Natale, si andrà dalle associazioni Onlus e dagli artigiani fino ai produttori locali di specialità agricole e gastronomiche, pronti a deliziare i palati dei visitatori con i loro prodotti.

Lungo tutta la giornata potrete assistere a spettacoli itineranti oppure visitare i presepi esposti lungo la via fino ad ammirare il bellissimo ponte medievale illuminato. Anche Babbo Natale sarà presente e distribuirà dolcetti ai bambini.

Potrete degustare bevande calde, piatti caldi e dolci presso i punti di ristoro oppure potrete fare un giro gratuito sul bellissimo Trenino Turistico e visionare la mostra di mattoncini Lego “Ronco Bricks” presso la Biblioteca.

Potete gustare la polenta, lo zemino di ceci, i panini con la mostardella, gli hot dog o le crepes. Oppure riscaldarvi con una bevanda calda come la cioccolata, il bombardino, il vin brulé, il thè caldo di Natale o la sicera analcolica.

Sarà attivo anche un punto bar con vino, caffè, bibite e tanti dolci.

Vi consigliamo di parcheggiare la vostra auto presso la zona sportiva dove potete usufruire del servizio navetta gratuito con il trenino turistico per raggiungere i mercatini o la mostra di Lego “Ronco Brick”.

Per chi preferisce può arrivare in treno, i Mercatini sono a solo 50 metri dalla stazione Ferroviaria di Ronco Scrivia (raggiungibile ad esempio in soli 25 minuti da Genova P. Principe).

Per info:

Pro Loco Ronco Scrivia

Rione Villavecchia

tel 377 028 7700 (anche whatsapp)

mercatinivillavecchia@gmail.com