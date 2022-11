Genova – Da eroi dell’emergenza covid a emarginati dalle attenzioni di chi dovrebbe investire nella Salute pubblica e non lo fa. Sono infuriati i dipendenti dell’ospedale Galliera che questa mattina, nonostante la precettazione del Prefetto, sono comunque scesi in piazza, in corteo, per difendere i loro diritti.

I lavoratori – tranne i 40 precettati dal Prefetto per garantire le emergenze – sono scesi in strada e da Carignano, dove si trova l’ospedale, sono scesi sono a piazza De Ferrari, davanti alla Regione Liguria che per prima può mettere in atto provvedimenti per aiutare a risolvere la drammatica situazione in cui versa la Sanità ligure e nazionale.

Carenza di personale, contratti vecchi e non attualizzati negli importi e turni massacranti sono nel mirino della protesta indetta dai sindacati.