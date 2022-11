Genova – Salvataggio in mare, questo pomeriggio, davanti alla spiaggia di Murcarolo, a Quinto, nel levante cittadino. Due bagnanti si sono tuffati in mare e dopo poche bracciate si sono ritrovati in difficoltà ed hanno chiesto aiuto. Fortunatamente altre persone hanno capito la situazione ed hanno chiamato i soccorso.

L’elicottero dei vigili del fuoco si è alzato in volo e ha recuperato le due persone in mare.

notizia in aggiornamento