Genova – Nottata complicata per vigli del fuoco e polizia locale a causa del maltempo che sta provocando disagi anche questa mattina.

In via Angelo Carrara, a Quarto, all’ altezza del’Istituto don Bosco caduta albero sulla carreggiata.

In Sopraelevata sono segnalati possibili tratti allagati.

In via Giannelli a Quinto, all’altezza civ 55 parte di un ponteggio si è distaccato cadendo a terra.

In via 30 giugno direzione mare altezza sottovia tratti di strada allegati e poi riaperti.

In piazza Carignano vengono segnalati cassonetti dei rifiuti al centro della carreggiata come in via Fieschi, nella parte bassa.

Cassonetti ribaltati in mezzo alla strada anche all’intersezione tra corso Torino e via Barabino

La polizia locale segnala anche un semaforo non funzionante all’incrocio tra viale Brigate Partigiane e via Cecchi alla Foce.