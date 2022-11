Verrà demolito e sostituito il cavalcavia della Vignetta, sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia al km 28 in direzione Genova, nel tratto compreso tra Celle Ligure e Varazze, che ieri sera un mezzo pesante che trasportava un mezzo d’opera ha urtato, comportando ingenti danni alla struttura dell’opera.

Vista l’ingente portata dei danni, Aspi ha valutato che la soluzione più breve per rimettere in esercizio la struttura sia la demolizione.

A tal fine, è già stata ingaggiata l’impresa che dovrà eseguire i lavori, che richiederanno un giorno, ed è già stato ordinato un ponte provvisorio prefabbricato in acciaio tipo Bailey, individuato tra le strutture a disposizione per emergenze di protezione civile, la cui consegna avverrà entro pochi giorni.

La Direzione di Tronco di Genova ha immediatamente attivato tutte le procedure necessarie alla gestione dell’esercizio autostradale, chiudendo il casello di Celle Ligure sia in entrata sia in uscita, installando, già nella notte tra il 25 e il 26 novembre, uno scambio di carreggiata per consentire il transito in direzione Genova e attivando già nel corso della notte un’ispezione straordinaria per le prime verifiche sulla sicurezza della struttura. Attualmente sul cavalcavia il traffico veicolare è interdetto, ma è stato comunque garantito il passaggio pedonale per evitare l’isolamento delle case e di un camping serviti dal cavalcavia.

Le Polizia Stradale sta effettuando le opportune indagini sul mezzo pesante e sulle autorizzazioni al transito in autostrada.