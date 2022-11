Genova – Rischia la paralisi la ragazza di 25 anni precipitata da una balaustra all’interno dell’ospedale Galliera dove si trovava dopo essere stata soccorsa per un malore.

La giovane, di nazionalità irlandese, si era sentita male fuori da una discoteca di corso Italia ed era stata trasferita all’ospedale Galliera per le cure del caso.

Poco dopo, però, la giovane è precipitata da una balaustra facendo un volo di diversi metri e riportando gravi lesioni alla schiena che potrebbero aver coinvolto la spina dorsale, con il rischio di finire paralizzata.

Subito soccorsa, la giovane è stata trasferita nel reparto specializzato in traumi spinali e sottoposta a delicati esami medici per accertare le sue condizioni.

Intanto le indagini proseguono per accertare come mai la giovane, vittima di un malore, s aggirasse apparentemente da sola nell’ospedale.

In un primo tempo si era pensato ad un tentativo di suicidio ma le testimonianze delle persone presenti lo escluderebbero. La giovane si sarebbe appoggiata ad una ringhiera, forse confusa da qualche bicchiere di troppo ed è scivolata cadendo di sotto dopo un estremo tentativo di restare aggrappata.

Le indagini in corso accerteranno la dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità.

Negli ospedali, a causa dell’emergenza covid, è da tempo impedito a parenti e accompagnatori di entrare negli ambienti, anche in presenza di persone anziane, ultra ottantenni, che per normativa nazionale avrebbero diritto ad un accompagnatore.

All’ospedale Galliera, nel pronto soccorso, le lamentele sulla impossibilità di accompagnare le persone nell’area delle visite erano molte anche prima dell’emergenza covid.