Recco (Genova) – E’ stata riaperta ma con gravi disagi alla circolazione nella zona l’autostrada A12 Genova – Livorno chiusa questa mattina, intorno alle 7, in entrambe le direzioni, nel tratto tra Recco e Chiavari, a causa di un mezzo pesante che ha perso il controllo lungo il percorso.

Sul posto si segnalano lunghe code sia in direzione Genova che in direzione Livorno

notizia in aggiornamento