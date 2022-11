Genova – All’incirca alle ore 2 della scorsa notte un uomo, visibilmente ubriaco, ha tentato di fare irruzione in un ostello in via Balbi, aggredendo il portinaio che stava lavorando all’interno.

Sul posto sono giunte tempestivamente le volanti dei carabinieri che hanno cercato di calmare l’aggressore, ma che sono state a loro volta aggredite. A quel punto le forze dell’ordine hanno arrestato l’uomo, portandolo successivamente in caserma. Nella giornata di oggi è previsto il giudizio per direttissima.