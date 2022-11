Mezzanego (Genova) – Molta paura ma fortunatamente ferite non gravi, questa mattina, per i due occupanti del veicolo che si è ribaltato sulla strada provinciale nel territorio del comune di Mezzanego, nell’entroterra genovese di levante.

Per cause ancora da ricostruire la persona alla guida ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato.

Fortunatamente altri automobilisti hanno assistito alla scena ed hanno chiamato subito i soccorsi al 112 e sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco di Chiavari e l’ambulanza del 118.

Le due persone a bordo sono state estratte dalle lamiere dai pompieri ed affidate alle cure del personale paramedico che li ha trasportati in codice giallo in ospedale.

In corso la ricostruzione dell’incidente e delle responsabilità.

(foto di Archivio)