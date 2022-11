Genova – Indagini in corso sulla violenta aggressione avvenuta domenica scorsa nella zona di Quezzi, in ValBisagno. Una 50enne è stata seguita da due malviventi tra via Fereggiano e via Stefanina Moro con l’intento di scipparla. La resistenza della donna, però, ha provocato una reazione violenta dei due che l’hanno gettata a terra e colpita con pugni e calci sino a quando non ha mollato la presa sulla borsa oggetto delle mire degli scippatori.

La donna è rimasta a terra sanguinante ed è stata soccorsa da alcuni passanti richiamati dalle urla.

Sul posto sono accorse le forze dell’ordine ma dei due scippatori non c’era più traccia ed ora vengono esaminate le riprese delle videocamere di sorveglianza presenti nella zona per poter individuare gli autori dell’aggressione.

Per la donna un brutto spavento e le lesioni riportate nella colluttazione con gli scippatori.

L’episodio ha suscitato molto clamore sui social dove si chiede a gran voce una maggiore presenza delle forze dell’ordine piuttosto di impianti di video sorveglianza che non fanno altro che “registrare” quanto avviene.