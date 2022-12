Loano (Savona) – Provocava guasti elettrici e sospensioni dell’energia per poi ripararli facendosi pagare lautamente per l’intervento. Aveva trovato il modo di avere una grande quantità di “clienti” l’elettricista 45enne, residente nella zona di Albenga, accusato e denunciato per una serie di truffe ai danni di anziani della zona.

L’uomo entrava nei portoni degli stabili e provocava guasti al contatore elettrico o addirittura ne tagliava i cavi, per far saltare l’erogazione elettrica negli appartamenti delle vittime e poi lasciava un messaggio, simulando l’intervento delle società fornitrici.

Gli anziani truffati chiamavano il numero e ottenevano l’immediato intervento dell’elettricista che, però si faceva pagare per l’intervento dagli 80 ai 100 euro.

In questo modo, solo nelle ultime settimane, avrebbe raggirato almeno una ventina di persone nella zona ma gli inquirenti temono che le “riparazioni” possano essere molte di più ed invitano chi avesse subito un raggiro di questo tipo a rivolgersi urgentemente alle forze dell’ordine.

A porre fine alle truffe ci hanno pensato i Carabinieri di Loano, che dopo aver fatto ritardare e concordare il luogo di pagamento della riparazione da una vittima, sono intervenuti identificando e denunciando il 45 enne, che ha ammesso in parte i fatti contestati.