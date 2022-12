Lavagna (Genova) – Intervento del pronto soccorso del 118, questa mattina, in una abitazione di Lavagna dove una persona sarebbe stata ferita da una freccia lanciata da una balestra.

Secondo le prime ricostruzioni, il fatto sarebbe accaduto in via Ekengren, dove un uomo di circa 65 anni si sarebbe ferito al volto a seguito di un colpo partito accidentalmente.

Il ferito sarebbe stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

Articolo in aggiornamento