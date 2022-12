Ospedali della Liguria ancora sotto pressione per la concomitanza del picco dell’influenza stagionale e il continuo aumento di contagi da coronavirus. A registrarlo il bollettino ufficiale della Regione Liguria che registra ogni giorno i dati dell’emergenza covid.

Se il numero dei tamponi cala sensibilmente, cala di conseguenza il numero dei nuovi casi scoperti ma con poco meno di 2.000 test eseguiti su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone sono stati scoperti ben 322 contagi.

Cresce la pressione sugli ospedali e il bollettino con i dati di Alisa registra 558 persone ricoverate per covid, ben 7 in più rispetto alle 24 ore precedenti.

Sono ben 16 le persone ricoverate nei reparti di Terapia intensiva dove si seguono i casi più gravi e gravissimi.

Una situazione in lento ma costante peggioramento che sta facendo scattare provvedimenti straordinari negli ospedali e l’invito dell’assessore alla Sanità della Regione Liguria, Angelo Gratarola a vaccinarsi sia per il covid – specie le categorie più a rischio – che per l’influenza stagionale.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi suddiviso per provincia

Genova 133

La Spezia 65

Savona 59

Chiavari e Tigullio 45

Imperia 20