Genova – Apre ufficialmente nella giornata di oggi il parcheggio sotterraneo dell’ospedale San Martino, il quale sarà aperto tutti i giorni H24 e potrà ospitare fino a 420 veicoli, con dieci posti auto riservati esclusivamente a persone con mobilità ridotta.

L’apertura del parcheggio ha suscitato reazioni diverse sui social.

C’è chi si dice entusiasta dell’apertura, dopo oltre 10 anni di cantiere e con la carenza di posteggi nella zona, e chi invece critica duramente soprattutto le tariffe (2,20 euro ora) e chiede sconti per chi si reca a prestare assistenza alle persone in ospedale e una gratuita’ di almeno un’ora per chi accompagna anziani o disabili per cure, visite ed esami in ospedale