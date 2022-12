Genova – Un pranzo di Natale aperto alle persone senza fissa dimora, alle famiglie in difficoltà ma anche a chi vuole dedicare un pò del suo tempo libero a trasformare un momento di difficoltà in una festa davvero per tutti.

E’ l’idea avuta da William Galles, titolare del ristorante pizzeria Botto di via Struppa che, senza pensarci troppo ha lanciato il progetto su Facebook raccogliendo in pochi giorni una valanga di consensi e di regali che verranno distribuiti in occasione del pranzo.

L’appuntamento è fissato per domenica 18 dicembre quando i locali del ristorante-pizzeria accoglieranno senza fare troppe domande quanti vorranno partecipare all’iniziativa.

“So che non sarà un pranzo offerto a cambiare la vita di queste persone – ha spiegato William Galles – ma so con certezza che servirà per fargli passare un momento diverso, lontano da una mensa, e lontano dall’ indifferenza che sembra essersi normalizzata. Spero tanto che questo possa servire ad invogliare tante altre persone a fare lo stesso,

perché come spesso si dice, ”siamo tutti nella stessa barca” e se ci si aiuta l’un l’altro la vita prende un’altra forma”.

L’appello lanciato sui social ha scatenato una corsa alla donazione che ha sorpreso anche gli stessi organizzatori che ora cercano chi possa dare una mano ad impacchettare i doni.

“Ci tengo davvero tanto – spiega Galles – a ringraziare tutti quelli che hanno voluto lasciare un loro contributo con giocattoli e doni per il pranzo di beneficienza. Questa è la dimostrazione che si possono fare tante cose belle quando si è uniti”.