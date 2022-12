Arenzano – Stavano correndo nel bosco in località Cantarena, nel comune di Arenzano, quando sono caduti in un pozzo scolmatore delle acque piovane, restando feriti.

Dexter e Lia, cani fantasia molto affezionati al padrone e tra loro, non si sono dati per vinti e sono rimasti uno accanto all’altra, feriti, per cercare di confortarsi e di darsi coraggio mentre il padrone dava l’allarme non riuscendo a scendere da solo nel canale.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del SAF (Speleo Alpino Fluviale) che hanno posizionato una scala e grazie ad un imbragatura hanno issato i due animali consegnandoli alle cure dei padroni.

Dexter e Lia sono stati curati e nonostante il brutto spavento, torneranno presto a correre liberi.