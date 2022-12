Genova – La panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, di piazza Rismondo, a Bolzaneto, è già stata vandalizzata tre volte. Ignoti vandali staccano la targhetta in metallo che riporta i numeri da chiamare da parte di eventuali vittime ed ogni volta il locale Municipio ha denunciato l’episodio e fatto ripristinare la targhetta rimossa.

“Questa panchina – scrive l’assessore alle Pari Opportunità del Municipio V, Teresa Sgarlassa – è stata posta in piazza Rismondo in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. La targhetta apposta sulla spalliera è il numero di riferimento dei centri antiviolenza da chiamare in caso di bisogno. È stata vandalizzata per ben tre volte con asportazione della targhetta da parte di persone indegne di questo nome. Quale Assessore alle pari opportunità esprimo il mio sdegno per tale comportamento da parte di cittadini della mia delegazione e rendo noto che ogni volta che troverò manomessa la panchina provvederò a ripristinare il tutto come ho fatto finora senza stancarmi. Questo unitamente alla segnalazione a chi di dovere”.

La denuncia del Municipio si somma a quella dei residenti della zona che chiedono maggiore presenza delle forze dell’ordine per via della frequentazione, specie nelle ore serali, della zona.