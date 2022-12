Albenga (Savona) – Era appena uscito dal carcere e non accettava che la ex compagna avesse avviato una nuova relazione con un altro uomo e li perseguitava. Un 42enne è stato arrestato dai carabinieri a seguito delle denunce presentate da una coppia che vive nell’albenganese e che da qualche mese subiva la persecuzione dello stalker.

L’uomo, cittadino tunisino, appena uscito dal carcere ha cercato di contattare la ex compagna che, nel frattempo lo aveva lasciato e viveva una nuova relazione con un altro uomo.

Visti i ripetuti rifiuti della donna, però, invece di mettersi l’anima in pace, il 42enne ha iniziato a tormentarla dicendo di non voler accettare la nuova relazione.

L’uomo ha iniziato a bombardare la donna con messaggi sempre più insistenti e minacciosi arrivando persino a chiederle 500 euro al mese per accettare il fatto che viveva con un’altra persona.

Una volta scoperto il numero del nuovo compagno aveva iniziato a minacciare anche lui.

Visti i precedenti penali e il carattere burrascoso dell’uomo, la coppia ha denunciato gli episodi ai carabinieri che hanno subito individuato e arrestato nuovamente lo stalker.

Ora spetterà al giudice stabilire se la condotta dell’uomo è compatibile o meno con il suo status di uomo libero dopo aver scontato la pena detentiva.