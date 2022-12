Genova – Restano gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni della pensionata di 80 anni travolta ieri sera in piazza Bonavino, a Pegli.

L’ennesimo caso di pedone travolto da un’auto è avvenuto intorno alle 18 ed ha visto la donna che stava attraversando la strada centrata in pieno da una vettura che l’ha scagliata a terra facendole battere con violenza la testa a terra.

Soccorsa da alcuni passanti, la donna è stata stabilizzata dal personale del 118 giunto con l’ambulanza e trasferita in codice rosso – il più grave – in ospedale.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente ma i residenti della zona lamentano da tempo la scarsa illuminazione e chiedono che gli attraversamenti pedonali vengano illuminati con speciali lampade come avviene in alcuni quartieri.