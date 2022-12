Genova – Gomme tagliate ad una ambulanza della Croce Verde di Pegli. E’ la denuncia della stessa pubblica assistenza affidata alla pagina Facebook nella quale si legge:

“Questa mattina qualche bello spirito ha tagliato uno degli pneumatici di una nostra ambulanza. Il gesto è sicuramente doloso e limita la disponibilità dei mezzi di soccorso. Poiché un fatto analogo si è verificato ai danni della Croce Verde di Torino il giorno 23, temiamo che ci sia in zona qualche emulatore. Faremo, comunque, del nostro meglio per assicurare i servizi di emergenza”.

Il riferimento della Pubblica Assistenza ha messo in allarme le forze dell’ordine perché proprio a Torino, due giorni fa, sono state ben 18 le ambulanze danneggiate in una sola notte e per motivi ancora da accertare.

Prendere di mira le ambulanze non danneggia solo le Pubbliche assistenze ma lo stesso sistema su cui si basa l’assistenza di emergenza del 118.