Genova – Fiamme, nella notte, in un hotel di via Prè, nel centro storico genovese. L’allarme è scattato attorno alle 4 di notte e nelle stanze è entrato un denso fumo che ha svegliato di soprassalto i clienti che si sono riversati per strada.

Sul posto sono accorse ben 4 squadre dei vigili del fuoco e le ambulanze del 118. I pompieri hanno accertato che all’interno della struttura non fosse rimasto più nessuno e poi sono intervenuti con le operazioni di spegnimento rese particolarmente complesse dal tipo di costruzione dell’edificio, con scale e locali piuttosto stretti.

Cinque persone sono rimaste intossicate dai fumi e sono state trasferite in ospedale due di loro hanno ricevuto il codice rosso, il più grave.

Secondo le prime ricostruzioni l’incendio avrebbe avuto origine nei locali del gestore, forse per un corto circuito o un guasto. L’uomo figura tra i feriti ed è ricoverato nel reparto grandi ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena con ustioni alle mani e al volto.

Spente le fiamme, i vigili del fuoco hanno iniziato la bonifica e le prime indagini per risalire all’origine delle fiamme mentre le forze dell’ordine stanno accompagnando i clienti nelle stanze non più pericolose, per poter prelevare i bagagli e gli oggetti personali per essere poi trasferiti in un’altra struttura.