Genova – L’infettivologo Matteo Bassetti si scaglia contro le dichiarazioni del Centro Europeo per la prevenzione e controllo delle malattie (Ecdc) secondo cui i test sui viaggiatori che arrivano dalla Cina sarebbero “ingiustificati”.

Il direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e in prima linea da anni contro il Covid ha espresso il suo parere sul suo profilo Twitter gettando benzina sul fuoco della discussione aperta sulla decisione del Ministero della Salute di sottoporre tutti i viaggiatori in arrivo dalla Cina a controlli anti covid ed il blocco di quanti risultassero positivi.

“Secondo l’#ecdc – scrive Bassetti su Twitter – i cittadini dell’Unione sono tutti protetti dai vaccini e quindi i test #COVID19 per chi proviene dalla #Cina non sono giustificati. A Bruxelles sostengono quindi che USA, Giappone, Italia, Francia e altri stanno sbagliando. Ci vuole coraggio a dire certe cose”.

Bassetti fa riferimento al fatto che, invece, il tasso dei vaccinati è piuttosto basso, specie dopo l’apparente rallentamento dell’epidemia post stagione estiva.

Il numero delle persone con vaccinazione ancora “attiva” e con richiamo delle dosi booster, è invece straordinariamente basso e nonostante i molti appelli a vaccinarsi, molti cittadini non si sono più vaccinati.

Il Centro europeo per prevenzione e controllo malattie ha dichiarato che i Paesi UE hanno “livelli relativamente alti di immunizzazione e vaccinazione” e che “varianti in Cina circolano già in Europa”.