Genova – Le panchine della pista ciclabile di corso Italia “trasformate” in lapidi cimiteriali. L’ironia della Rete si accanisce questa volta con le sedute non proprio comode sorte in corso Italia lungo la nuova pista ciclabile. L’uso di pietra lucida, senza disegni o lavorazioni, ha “ispirato” la goliardia dei genovesi che, con un ardito fotomontaggio, hanno creato una “panchina lapide” che non sfigurerebbe in un qualsiasi cimitero.

Un modo ironico per criticare delle istallazioni che certamente potevano essere studiate in modo da apparire un pò meno “fredde” e certamente più “allegre”.